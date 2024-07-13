herramientas tecnológicas

Por premios que incluyen millones de pesos, emprendedores tecnológicos ya pueden inscribirse en "ATICMA Emprende"
La fecha límite para inscribirse es el 29 de julio. Cómo anotarse y de qué se trata.
La fecha límite para inscribirse es el 29 de julio. Cómo anotarse y de qué se trata.
Lo expresó el secretario general de Economía del Conocimiento del Municipio, Walter Gregoracci. Será del 21 al 26 de octubre, en busca fomentar el desarrollo del ecosistema tecnológico local.
Desde la Secretaría de Desarrollo Local, Fernando Muro resaltó la importancia del programa Despertar Vocación con el que piensan capacitar este año a 4000 chicos.
El programa busca descubrir y apoyar las ideas más innovadoras de Mar del Plata.
De acuerdo a estudios, 4 de cada 6 fracasos escolares se deben a la dislexia u otras DEA.