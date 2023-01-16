Consejos para realizar festejos en verano
Organizar una fiesta en esta época ofrece muchas más ventajas que en el invierno.
Organizar una fiesta en esta época ofrece muchas más ventajas que en el invierno.
Se trata de una herramienta que puede ayudar a salir de la repetición de patrones nocivos y lograr objetivos personales.
Esta original propuesta, desea destacar la evolución de la maquinaria a través del tiempo, sobre todo en el rubro de las herramientas manuales, tanto para el uso de la construcción como el hogar. La iniciativa surge para festejar los 145 años de la ciudad y se realizará este domingo a las 18 en Vill