Herramientas, moda e historia, el desfile ferretero de Mar del Plata

Esta original propuesta, desea destacar la evolución de la maquinaria a través del tiempo, sobre todo en el rubro de las herramientas manuales, tanto para el uso de la construcción como el hogar. La iniciativa surge para festejar los 145 años de la ciudad y se realizará este domingo a las 18 en Vill