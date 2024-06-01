Realizarán una nueva colecta de sangre: “Es un acto de solidaridad”
Será el próximo 14 de junio, organizada por la ONG Pequeños Guerreros y el equipo de promoción de la Fundación Médica Hemocentro.
Será el próximo 14 de junio, organizada por la ONG Pequeños Guerreros y el equipo de promoción de la Fundación Médica Hemocentro.
Desde el Hemocentro Mar del Plata explican cómo funciona el proceso y por qué es clave registrarse como donante.
Por la pandemia y el temor al contagio de COVID-19, la entrega de sangre en el país se redujo al 80 %. El doctor Carlos Alen García, coordinador médico de la Fundación Hemocentro Mar del Plata, realizó una actividad para promocionar la donación voluntaria y explicó cómo funcionan en el marco del ais