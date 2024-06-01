Día Mundial del Donante de Sangre: cómo hacerlo en tiempos de cuarentena

Por la pandemia y el temor al contagio de COVID-19, la entrega de sangre en el país se redujo al 80 %. El doctor Carlos Alen García, coordinador médico de la Fundación Hemocentro Mar del Plata, realizó una actividad para promocionar la donación voluntaria y explicó cómo funcionan en el marco del ais