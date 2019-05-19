Para la Justicia, el ataque a Olivares y Yadón fue premeditado
En la imputación contra el presunto autor del hecho se indicó que esperaron a las víctimas y las atacaron.
En la imputación contra el presunto autor del hecho se indicó que esperaron a las víctimas y las atacaron.
Así se manifestó el diputado marplatense Juan Aicega ante las diferentes versiones sobre el atentado que sufrió Héctor Olivares junto a su asesor, Miguel Yadón.
A través de un comunicado, expresó su "profunda consternación ante el brutal atentado" que sufrió este jueves a la mañana, frente al Congreso, el legislador riojano Héctor Olivares, quien se encuentra internado en grave estado.