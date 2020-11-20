La salud de Héctor Larrea
El histórico locutor, que hace unos días anunció que a fin de año se retira, está en un sanatorio porteño.
El histórico locutor, que hace unos días anunció que a fin de año se retira, está en un sanatorio porteño.
El conductor dio la noticia desde su programa en Radio Nacional. Un histórico de la radiofonía argentina, que a los 82 años cerrará una historia brillante.
Radio Mitre juntó a las figuras del medio centenario para realizar una producción en su homenaje. Vivencias, anécdotas, sentimientos y mucho más se puede descubrir en este histórico encuentro.