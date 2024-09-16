Lewis Hamilton le dedicó un mensaje especial a Franco Colapinto
El piloto argentino y el británico tuvieron un interesante duelo durante gran parte de la carrera en Bakú.
El piloto argentino y el británico tuvieron un interesante duelo durante gran parte de la carrera en Bakú.
El múltiple campeón británico, que terminó noveno, habló después de la carrera y se mostró molesto con la escudería.marca
El nuevo presidente de FIA , el emiratí Mohammed Ben Sulayem dijo que sentía simpatía por Hamilton, pero recordó que todos los pilotos deben seguir las reglas.