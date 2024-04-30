¿Cómo impacta el estrés en la vida cotidiana?: recomendaciones para superarlo
La licenciada en Psicología, Alejandra Linardi dialogó con El Marplatense y explicó cuáles son los detonantes y cómo sobrevivir con hábitos.
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Se debe en mayor medida a la pandemia.
El principio del año es un buen momento para cambiar hábitos.
Se trata de mantener una higiene profunda del cuero cabelludo. Recomendaciones profesionales.
Qué podemos hacer para mantenernos saludables desde casa.
En Argentina hay 2.800.000 afectados, y se estima que para el año 2030, 1 de cada 10 adultos podría padecerla. La palabra de la doctora María Rodríguez Zía especialista en Endocrinología.