Protesta de Agencias de Viajes: "Fundiendo a las Pymes, el país no va a salir adelante"

Agencias de Viajes se manifestaron en varias ciudades del país, por la situación que atraviesa el sector y por la retención del 35% que el Gobierno Nacional aplicó sobre el dólar. Gustavo Hani presidente de FAEVYT manifestó que "cuando todos los países del mundo están dando beneficios fiscales para