"No hay que seguir comprando la idea de que Brasil es más barato"
Fue una de las críticas del presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani. "No es lo que pasa", remató.
Fue una de las críticas del presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani. "No es lo que pasa", remató.
Agencias de Viajes se manifestaron en varias ciudades del país, por la situación que atraviesa el sector y por la retención del 35% que el Gobierno Nacional aplicó sobre el dólar. Gustavo Hani presidente de FAEVYT manifestó que "cuando todos los países del mundo están dando beneficios fiscales para