Guillermo Montenmegro

Montenegro respaldó al jubilado que mató a un ladrón en un intento de robo
“Hay que dejar de defender los derechos de los delincuentes y actuar con mayor dureza”, sostuvo el intendente de General Pueyrredon.
“Hay que dejar de defender los derechos de los delincuentes y actuar con mayor dureza”, sostuvo el intendente de General Pueyrredon.
El precandidato a intendente por Juntos por el Cambio dio cuenta de los avances del Programa de Integración Socio Ubana (OPISU) en barrio Autódromo y Belgrano que la Provincia dispuso para tres zonas de nuestra ciudad.