Detuvieron al hombre que intentó matar a su ex pareja y sus hijos en Guernica
El joven tiene 19 años y, en diciembre pasado, incendió la casa en la que residía la mujer con sus hijos luego de mantener una fuerte discusión con ella.
El joven tiene 19 años y, en diciembre pasado, incendió la casa en la que residía la mujer con sus hijos luego de mantener una fuerte discusión con ella.
Del desalojo participaron bomberos y policías marplatenses. Desde la fuerza narraron todo lo que sucedió durante esa jornada.
Tras la marcha de este jueves, que incluyó la toma del Instituto de la Vivienda, continuaron con las protestas este viernes con un acto frente a la Municipalidad.