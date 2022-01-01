Gustavo Menéndez asumió la presidencia de Grupo Provincia
Por su parte, Juan Cuattromo, continuará ejerciendo la presidencia de Banco Provincia.
Por su parte, Juan Cuattromo, continuará ejerciendo la presidencia de Banco Provincia.
La iniciativa fue presentada este miércoles por el gobernador Axel Kicillof, quien explicó que la línea ofrece financiación en hasta 48 cuotas. El objetivo del impulso es que los municipios puedan acceder a la compra de maquinaria o equipamiento para enfrentar la pandemia de coronavirus.