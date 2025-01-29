Por primera vez, trabajadores ambulantes elegirán autoridades gremiales a través del voto
Será en las elecciones que realizará SIVARA en diciembre de este año. Se abrió el empadronamiento y sólo podrán votar los que se afilien hasta marzo.
Será en las elecciones que realizará SIVARA en diciembre de este año. Se abrió el empadronamiento y sólo podrán votar los que se afilien hasta marzo.
Así se manifestó el primer delegado gremial de los trabajadores de la aplicación digital de delivery, Federico Herlein, elegido el pasado miércoles en el Sindicato de Empleados de Comercio.