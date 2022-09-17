Momento de semifinales para el Grand Master
Este sábado se disputarán los partidos semifinales del Grand Master profesional que se está desarrollando en el Polideportivo “Islas Malvinas” y con los máximos favoritos en cancha.
Este sábado se disputarán los partidos semifinales del Grand Master profesional que se está desarrollando en el Polideportivo “Islas Malvinas” y con los máximos favoritos en cancha.
El representante de Mar del Plata pudo ganar su partido de 16avos de final en la primera jornada del cuadro principal para el Grand Master de Padel que se disputa en nuestra ciudad. Es el único local que se mantiene en competencia.
Este miércoles comienza la actividad en el cuadro principal del Grand Master que se disputa en Mar del Plata como parte del APT Padel Tour. Finalmente pudieron ingresar a esta instancia los marplatenses Tomás Alaimo y Enzo Echegorría como dupla y Luca Bengoa.