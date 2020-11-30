Vacaciones en pandemia: hoteleros prevén sólo un 10% de actividad respecto del último verano
Surge de una encuesta hecha a dueños de hoteles y restaurantes. Piden que se prorrogue la ayuda del Estado.
Surge de una encuesta hecha a dueños de hoteles y restaurantes. Piden que se prorrogue la ayuda del Estado.
Desde este jueves se desarrolla en Mar del Plata la 225º Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Graciela Fresno, presidente de la entidad manifestó que "tendremos un cambio de gobierno en una época del año bastante compleja, cuando c