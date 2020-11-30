"Las vacaciones estarán limitadas por la expectativa sobre el próximo gobierno"

Desde este jueves se desarrolla en Mar del Plata la 225º Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Graciela Fresno, presidente de la entidad manifestó que "tendremos un cambio de gobierno en una época del año bastante compleja, cuando c