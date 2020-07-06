Buscan a dos hombres que robaron en una casa luego de golpear y atar al propietario
Ocurrió en Guanahani al 5700 durante el mediodía de este lunes. Desde la DDI de Mar del Plata difundieron el video para lograr identificar a los autores del hecho.
Ocurrió en Guanahani al 5700 durante el mediodía de este lunes. Desde la DDI de Mar del Plata difundieron el video para lograr identificar a los autores del hecho.
Fue en el marco de un operativo que encabezó personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en el barrio Las Heras. El acusado, de 68 años, habría privado de su libertad a la víctima, quien finalmente logró escapar y denunciar el aberrante hecho.