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Gollan se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus
Provincia confirmó el regreso a la Fase 3 con clases presenciales
Segunda ola: la Provincia confirma a Mar del Plata en Fase 2
Destacan que se "está muy cerca" de tener vacunada a toda la población de riesgo
Tinelli, de contragolpe a Gollan: "Fue el ministro procesado que tenía un kit medio trucho"
Gollán: "La segunda ola es muy agresiva, con gente joven que vemos fallecer"
Gollán: "Se frenó el aumento de contagios pero nos preocupan las camas: las ocupan gente muy joven"
El ministro de Salud bonaerense destacó la merma de casos pero mostró su preocupación de camas: "Están en un 80% ocupadas, en términos generales", dijo. Y se refirió al HIGA "que recibe a personas no solo de Mar del Plata, sino de la zona también", dijo.
Los contagios en la provincia de Buenos Aires ascienden a 1.154.690
Se confirmaron 9.376 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Además, los fallecidos alcanzan los 30.155.
Gollán: "Decir la verdad es generar conciencia, no inculcamos el miedo"
El ministro de salud bonaerense realiza una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete Carlos Bianco.
Gollán: "Es imprescindible bajar la circulación viral"
El ministro de Salud bonaerense se expresó a través de sus redes sociales. Es para "evitar ya que el sistema de salud se sature".
La oposición pide informes a Gollán por la posibilidad de que se aplique solo una dosis de vacuna
Una senadora de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que el Ministro de Salud explique cómo se desarrolla el operativo de vacunación.
En medio del escándalo por las vacunas VIP, Kicillof reúne a Intendentes en Necochea
Retoman los encuentros en la Costa Atlántica en un momento crítico para el país: la oposición le inició una causa penal a Daniel Gollán, actual Ministro de Salud bonaerense.
Gollan es el primer mayor de 60 años en aplicarse la vacuna contra el coronavirus
El ministro de Salud bonaerense se aplicó la primera dosis de la Sputnik V luego de la autorización de la Anmat.
Otro capítulo entre Gollan y el intendente de Pinamar por las nuevas restricciones nocturnas
El ministro de Salud lo acusó de “hablar del efecto de las medidas antes de que estén en vigencia”. Martín Yeza lo consideró “una chicana”.
Gollan cruzó al intendente de Pinamar por cuestionar las nuevas restricciones para frenar contagios
"Tan apurado está el macrismo para hacer campaña electoral y criticar al gobierno que el intendente habla del efecto de las medidas antes de que estén en vigencia", escribió el titular de la cartera sanitaria provincial en su cuenta de Twitter.
Gollan: "Mar del Plata duplicó en casos de coronavirus a La Matanza"
El Ministro de Salud entabló una comparación luego de analizar los casos de los últimos días, advirtió de un rebrote y volvió a pedir la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de los cuidados.
Gollán sobre la temporada: "Pedimos un esfuerzo más, sobre todo en las playas"
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires estuvo en Mar del Plata y brindó una conferencia de prensa junto con el Intendente. Afirmó que no se deberá utilizar barbijo todo el tiempo, pero si al llegar o desplazarse.