Gollán: "Se frenó el aumento de contagios pero nos preocupan las camas: las ocupan gente muy joven"

El ministro de Salud bonaerense destacó la merma de casos pero mostró su preocupación de camas: "Están en un 80% ocupadas, en términos generales", dijo. Y se refirió al HIGA "que recibe a personas no solo de Mar del Plata, sino de la zona también", dijo.