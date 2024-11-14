Diputados bonaerenses reconocieron a Globant como una empresa de “máximo interés”
Se trata de una compañía que se ha convertido en líder del ámbito de la innovación, especialmente en América Latina.
Se trata de una compañía que se ha convertido en líder del ámbito de la innovación, especialmente en América Latina.
El intendente Miguel Lunghi agradeció la donación y aseguró que “Globant es una empresa muy importante para la ciudad, que hace tiempo viene aumentando su presencia local y generado puesto de trabajo", dijo.