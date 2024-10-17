Ginés Gonzalez García

La otra cara de la cuarentena: disminuyó notablemente la cantidad de accidentes viales

La baja de siniestros viales se debe a la baja circulación que registra por la cuarentena. Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, manifestó que "es un tema que nos cuesta muy caro a los argentinos, no solo en términos de vida, sino en recursos que el E