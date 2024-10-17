Ginés Gonzalez García

Vacunatorio VIP: confirmaron el procesamiento del Ginés González García
Además, el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y ordenó profundizar la investigación.
Además, el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y ordenó profundizar la investigación.
El Ministro de Salud de la Nación se refirió a la situación del COVID-19, adelantando que seguirá el aislamiento. Además, aseguró que hay una especulación política detrás del debate sobre la cuarentena.
La baja de siniestros viales se debe a la baja circulación que registra por la cuarentena. Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, manifestó que "es un tema que nos cuesta muy caro a los argentinos, no solo en términos de vida, sino en recursos que el E
El legislador puntualizó los logros de la gestión de Vidal en materia de salud y resaltó al SAME Provincia, en respuesta al Ministro Ginés González García que había calificado la actuación de la exgobernadora como “desastrosa”.
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud - Doctor Carlos Malbrán y UBA-Conicet lograron imágenes microscópicas y difundieron la primera foto del virus SARS-CoV-2 del COVID-19 que está en Argentina.
Los especialistas se lo plantearon unánimemente, ante la posible decisión de prorrogar el aislamiento social y obligatorio. El presidente será quien tomé la decisión final, cuyo anunció se daría próximas horas.
El doctor Julio Razona, presentó una denuncia penal contra Ginés González García, debido a que se podría haber evitado la muerte registrada por el Coronavirus, si el Gobierno hubiese tomado a tiempo las medidas acordes a la enfermedad, que tiene en vilo a China y varios países de Europa.