"La idea es tener 35 laboratorios descentralizados en el país"

El Ministro de Salud de la Nación, Gines González García, confirmó que se busca poder descentralizar el examen para confirmar la presencia o no de coronavirus que actualmente se realiza en el Malbran. En una primera etapa serían 5 nuevos laboratorios y luego llegar a los 35.