Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García
La decisión del Presidente fue tomada luego que saltara un escándalo por "vacunaciones vip" que serían facilitadas por el ministro de Salud.
La decisión del Presidente fue tomada luego que saltara un escándalo por "vacunaciones vip" que serían facilitadas por el ministro de Salud.
La vacuna de Oxford será producida en el país, en forma conjunta con México, y se prevé que esté lista para el primer trimestre de 2021. Se realizarán entre 250 y 300 millones de dosis para la región.
El Ministro de Salud de la Nación, junto con sus pares de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, señaló que "trabajan en buscar una metodología común para tener todos los datos".
El Ministro de Salud de la Nación, Gines González García, confirmó que se busca poder descentralizar el examen para confirmar la presencia o no de coronavirus que actualmente se realiza en el Malbran. En una primera etapa serían 5 nuevos laboratorios y luego llegar a los 35.