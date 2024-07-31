Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras hacía ejercicio en un gimnasio
Los médicos del SAME acudieron rápidamente al lugar, pero no lograron salvarlo.
Los médicos del SAME acudieron rápidamente al lugar, pero no lograron salvarlo.
Las entidades del sector privado productivo, generador de bienes y servicios en la ciudad, brindarán una conferencia de prensa para reflejar la situación que atraviesan por la pandemia, este jueves a las 11 en Playa Grande.
La Secretaría de Comercio Interior, a través de una resolución publicada esta mañana, incorporó productos y rubros al plan.