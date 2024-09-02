Gimnasia Mendoza

Andres Yllana: "Tenemos otra final el fin de semana que viene"
El entrenador de Aldosivi habló en conferencia de prensa y analizó el empate con Gimnasia de Mendoza.
El entrenador de Aldosivi habló en conferencia de prensa y analizó el empate con Gimnasia de Mendoza.
El equipo de Andrés Yllana empató sin goles con Gimnasia de Mendoza en el Minella.
El equipo marplatense volvió a tener otro partido sin mucho peso ofensivo y padeció por momentos a su rival, pero pudo empatarlo 0 a 0 en su regreso al Minella por la fecha 17 de la Primera Nacional. Sobre el final del cotejo, se fue expulsado Julián Vitale.
El entrenador del “Torito” dio a conocer la lista de convocados para el partido de este domingo ante Gimnasia de Mendoza en el Minella por la Primera Nacional. El único cambio es el regreso de Matías “Coquito” Rodríguez.