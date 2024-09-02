Gimnasia Mendoza

Alvarado empató sin goles con Gimnasia de Mendoza

El equipo marplatense volvió a tener otro partido sin mucho peso ofensivo y padeció por momentos a su rival, pero pudo empatarlo 0 a 0 en su regreso al Minella por la fecha 17 de la Primera Nacional. Sobre el final del cotejo, se fue expulsado Julián Vitale.