Gimnasia LP

Quilmes ganó el primer amistoso de la pre-temporada
El "cervecero" venció en el "José Martínez" a Gimnasia de La Plata por 80 a 64 en el primer juego de Ezequiel Santiago Medina como entrenador y con minutos para Juane De La Fuente.
El "cervecero" venció en el "José Martínez" a Gimnasia de La Plata por 80 a 64 en el primer juego de Ezequiel Santiago Medina como entrenador y con minutos para Juane De La Fuente.
El equipo “cervecero” hizo un gran esfuerzo para llegar en ventaja al cierre del partido, pero Gimnasia de La Plata lo empató sobre el final, lo mandó a suplementario y ahí se impuso por 86 a 76 en el Polideportivo “Islas Malvinas”. Alex Negrete fue el máximo anotador con 21 puntos y hubo una gran t
El equipo de Gaston Coyette jugó un nuevo amistoso de pre-temporada ante Gimnasia de La Plata. Cayo 2-0 y 2-1 en los dos tramos de practica.
Después de dos tiempos suplementarios, Quilmes cayó ante Gimnasia de La Plata por 95 a 93 y se quedó sin oportunidad de ingresar al Super 8. Ese privilegio fue para el platense que tuvo como jugador clave a Gianella para cerrar el partido. En el equipo marplatense Castellani y Negrete fueron los más
Después de mucho tiempo, el “cervecero” volverá a ser local por la Liga Argentina cuando reciba el viernes y el domingo a Ciclista de Junín y Gimnasia de La Plata, respectivamente. Comenzaron a venderse las entradas para el público que podrá volver a acompañar a su equipo.
El equipo marplatense perdió 3-1 ante Gimnasia de La Plata por la fecha 13 del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LMF). Tuvo un primer tiempo de muy baja calidad donde anotaron el “Pulga” Rodríguez a los 50 segundos y Contín a los 23. En el complemento, cuando intentaba descontar, el propio ce
Jeffrey Merchant se había ido del juego porque se dobló el tobillo, pero aún en una pierna, volvió a la cancha y anotó 5 puntos claves para que Quilmes le ganara por 66 a 62 a Gimnasia de La Plata sumando su tercer triunfo en la ventana de Olavarría. Con esta victoria, prácticamente acaricia el obje
Los últimos detalles quedaron acordados en una reunión entre Matías Morla, apoderado del entrenador, y Gabriel Pellegrino, presidente del Lobo. Este viernes se realizará la presentación oficial. El “Lobo” será rival de Aldosivi en el José María Minella en la fecha 13.