Gimnasia LP

Después de dos suplementarios, Quilmes cayó ante Gimnasia

Después de dos tiempos suplementarios, Quilmes cayó ante Gimnasia de La Plata por 95 a 93 y se quedó sin oportunidad de ingresar al Super 8. Ese privilegio fue para el platense que tuvo como jugador clave a Gianella para cerrar el partido. En el equipo marplatense Castellani y Negrete fueron los más