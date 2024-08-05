El gran gesto de Simone Biles luego de que Rebeca Andrade se quedara con el oro
Una vez que las tres gimnastas recibieron sus preseas, las estadounidenses le hicieron una reverencia a la atleta de Brasil.
Una vez que las tres gimnastas recibieron sus preseas, las estadounidenses le hicieron una reverencia a la atleta de Brasil.
"Fideo" jugará su último partido con la Selección Argentina justo en la definición ante Colombia en Miami, que contará con la participación de varias glorias del fútbol sudamericano.
El arquero campeón del mundo le cumplió el sueño a un chico que le arrojó la camiseta al balcón del hotel donde se hospeda la Selección.
Marino Rey es Profesor de Clarinete y Practica Orquestal en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y por una iniciativa personal le regaló a una alumna de 14 años un instrumento que ronda los $200.000. "Viene de una familia con pocos recursos económicos y tiene un talento increíble. Es senti