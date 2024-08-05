Emoción en la escuela del Colón en Mar del Plata

Marino Rey es Profesor de Clarinete y Practica Orquestal en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y por una iniciativa personal le regaló a una alumna de 14 años un instrumento que ronda los $200.000. "Viene de una familia con pocos recursos económicos y tiene un talento increíble. Es senti