gestapo
Gestapo antisindical: procesan a Garro y a exfuncionarios de María Eugenia Vidal
El exagente de la AFI Dalmau Pereyra será indagado en la causa de la mesa judicial
Bicameral: para Conte Grand el accionar de la subcomisión es “irregular”
“Gestapo Sindical”: amplían las imputaciones y confirman que incluyen a Vidal
Legislatura: JxC dijo que no acompañará un juicio político contra Conte Grand
“Son prácticas que pensamos que se habían erradicado luego de la dictadura”
“Gestapo sindical”: subcomisión de la Bicameral citará a quienes participaron del video
Además llamarán a agentes del área de operaciones técnicas de la AFI para intentar reconstruir cómo fue posible la instalación de cámaras. Al Procurador, a la exx Gobernadora y su ministro por entonces de Gobierno, Federico Salvai.
“Gestapo anti sindical”: allanaron la municipalidad de La Plata
Los procedimientos se hicieron por orden del juez Kreplak. También pidieron ingresar al despacho del senador Allan, pero eso lo debe autorizar la legislatura. Buscan pruebas del armado de causas judiciales contra sindicalistas.
“Gestapo anti sindical”: imputaron a Villegas, el ex ministro de Vidal
La fiscal Ana Russo, además, pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas la identificación de todos los que participaron en la reunión en la que aparentemente preparan el armado de causas judiciales contra gremialistas. Russo aún no calificó los hechos.