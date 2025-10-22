El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei
La salida del ministro de Relaciones Exteriores se produce tras una fuerte interna con el asesor presidencial, Santiago Caputo.
La salida del ministro de Relaciones Exteriores se produce tras una fuerte interna con el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El flamante canciller seguirá con una iniciativa que ya venía analizando su antecesora, Diana Mondino, para reducir gastos diplomáticos.
El presidente encabezó la ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada. “Te están mandando señales las fuerzas del cielo”, le dijo el jefe de Estado.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein, brindaron una conferencia de prensa en la sede del Ministerio.
La ceremonia se realizará el lunes y será presidida por el Papa Francisco. El motivo es un cruce entre el presidente Javier Milei y su par chileno, Gabriel Boric.
Así habló Nora Vega luego del anuncio de Gerardo Werthein de que no se presentará como candidato a presidente del COA el año próximo. “Nadie sabía y todos los consejeros nos desayunamos con la noticia”, dijo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).