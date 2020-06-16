Con ayuda de Barbra Streisand, la hija de George Floyd se convierte en accionista de Disney
La actriz y cantante le ha regalado acciones de la empresa a la pequeña, quien respondió el gesto con un agradecimiento en sus redes sociales.
La actriz y cantante le ha regalado acciones de la empresa a la pequeña, quien respondió el gesto con un agradecimiento en sus redes sociales.
Tras la muerte de George Floyd y las protestas que esto desató en Estados Unidos, los manifestantes franceses volvieron a salir a las calles a denunciar similitudes entre los dos sistemas policiales y criticaron el racismo estructural de las fuerzas de seguridad.
Las protestas por el asesinato de George Floyd en manos de un policía blanco recorren el mundo y las redes sociales. Este fin de semana, deportistas de alto nivel se pronunciaron sobre lo ocurrido y por el fin del racismo, ya que la razón de su detención y posterior muerte fue un billete de 20 dólar
Mientras, las protestas por la muerte de George Floyd continúan en EE.UU, las investigaciones avanzan y la indigación en las redes sociales no cesa.