El mundo del deporte pide justicia por George Floyd: Michael Jordan, Mbappé, LeBron y Dennis Rodman

Las protestas por el asesinato de George Floyd en manos de un policía blanco recorren el mundo y las redes sociales. Este fin de semana, deportistas de alto nivel se pronunciaron sobre lo ocurrido y por el fin del racismo, ya que la razón de su detención y posterior muerte fue un billete de 20 dólar