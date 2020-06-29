Video: regresó la Bundesliga pero también hubo torneo de fútbol en la plaza del barrio Las Heras

Este sábado por la mañana, el mundo se despertó para ver la victoria del Borussia Dortmund por 4 a 0 al Schalke 04. Sin embargo, en Mar del Plata la atracción fue otra. Torneo de fútbol en la plaza del barrio e incumplimiento del aislamiento obligatorio.