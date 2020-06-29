Sin transporte nocturno: para Bonifatti, "dejan de rehén a la gente"
Se cumple una semana sin transporte público nocturno en Mar del Plata. El secretario de Gobierno señaló que han "notificado la necesidad de restablecimiento del servicio".
Se cumple una semana sin transporte público nocturno en Mar del Plata. El secretario de Gobierno señaló que han "notificado la necesidad de restablecimiento del servicio".
Este sábado por la mañana, el mundo se despertó para ver la victoria del Borussia Dortmund por 4 a 0 al Schalke 04. Sin embargo, en Mar del Plata la atracción fue otra. Torneo de fútbol en la plaza del barrio e incumplimiento del aislamiento obligatorio.
Enterados de la llegada del astro al costero hotel de la ciudad cientos de marplatenses y turistas esperaron desde temprano en los alrededores del hotel. Con un gran vallado policial, la gente expresó su idolatría por el ídolo argentino.
Lo expresó Mariel Fornoni, la directora de la consultora Management & Fit, anticipó las sensaciones que se perciben en el electorado, de cara a los próximos comicios. Remarcó la decepción y el escepticismo. "Hay mucha negatividad en el voto; se vota para que no gane alguien", sentenció.
En el balance que trazó del primer mes de la temporada, el representante de la Cámara de Empresarios de Balnearios (CEBRA), Jorge Riccilo, se lamentó por la "disparidad" de las condiciones climáticas. "Levanta mucho la actividad en los fines de semana", aseguró.
Lo expresó Juan Vargas, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, quien aseguró que habrá fuerte representación de gremios portuarios en la marcha prevista en la ciudad para este jueves. "El Gobierno hambrea a este pueblo", cuestionó.