Una corte estadounidense apoya a una atleta transexual de 13 años
Becky Pepper – Jackson podrá competir en los equipos femeninos de atletismo de su escuela, a pesar de una ley estatal que lo prohibía.
Becky Pepper – Jackson podrá competir en los equipos femeninos de atletismo de su escuela, a pesar de una ley estatal que lo prohibía.
La marplatense, secretaria de Deportes de la Nación, celebró la gran demanda que tiene el curso Género y Deporte, que estará online desde el 13 de julio y del que ya participaron más de cinco mil personas entre clubes, federaciones y organizaciones.