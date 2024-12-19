Una cita sexual, 12 puñaladas y un incendio para tapar un robo: fin del misterio para el crimen del policía retirado

Oscar Alberto Ávalos, ex suboficial de la Bonaerense de 78 años, fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses. Ahora, detuvieron a una vecina de la víctima.