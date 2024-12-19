Las revelaciones de la autopsia al cuerpo de la nena asesinada en General Rodríguez
Malena Nayla Agüero, de 7 años, fue golpeada, abusada sexualmente y luego asfixiada hasta la muerte.
Malena Nayla Agüero, de 7 años, fue golpeada, abusada sexualmente y luego asfixiada hasta la muerte.
Oscar Alberto Ávalos, ex suboficial de la Bonaerense de 78 años, fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses. Ahora, detuvieron a una vecina de la víctima.
El acusado, Rubén Darío Bellavigna, fue detenido tras confesarle el crimen a su hermano.