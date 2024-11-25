Verano: la Provincia pondrá generadores para reforzar el servicio eléctrico en 30 distritos
Se trata del “Plan Verano”, que busca mejorar la calidad del servicio durante la temporada de mayor demanda.
Se trata del “Plan Verano”, que busca mejorar la calidad del servicio durante la temporada de mayor demanda.
La habitación y todos sus elementos son esterilizados, el gas ozono llega a toda la superficie, pisos, paredes, techos. lamparas. "Todo lo que esté dentro entra en contacto con esa masa de ozono y va a tener la acción esterilizante. En 20 minutos se puede volver a utilizar la habitación", detalló He