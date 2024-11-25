Marplatenses crean un generador de ozono que esteriliza habitaciones y elementos

La habitación y todos sus elementos son esterilizados, el gas ozono llega a toda la superficie, pisos, paredes, techos. lamparas. "Todo lo que esté dentro entra en contacto con esa masa de ozono y va a tener la acción esterilizante. En 20 minutos se puede volver a utilizar la habitación", detalló He