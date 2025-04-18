Milei y un consejo en sus redes: “Si te aumentan el precio, NO compres”
El presidente jugó fuerte en medio de las tensiones por listas de precios con subas que son rechazadas por algunos comerciantes.
El presidente jugó fuerte en medio de las tensiones por listas de precios con subas que son rechazadas por algunos comerciantes.
La Provincia de San Juan presentó actividades recreativas para toda la familia. También estuvo presente el show de Juanchi y Gaturro. El cierre fue musical a cargo de la banda Los Bonnitos.
La jornada dedicada a la provincia contará con charlas y degustaciones gastronómicas. También habrá espectáculos infantiles y un cierre con Los Bonnitos.