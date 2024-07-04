La emotiva carta abierta de un gastronómico

"Tengo una pelea más por dar antes del nocaut final. Y acá estoy, a punto de volver, en épocas de reinventarse uno tarde o temprano encuentra una salida", expresó Santiago Rubiolo, el balcarceño que a través de sus redes sociales contó la incertidumbre que vivió durante la cuarentena y cómo espera l