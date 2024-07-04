gastronómico

Productores locales y nacionales se reunirán en el Primer Encuentro Vermutero Marplatense
Se desarrollará el 20 y 21 de julio en Heller Bar de Fábrica. Habrá degustaciones, gastronomía y música en vivo.
Se desarrollará el 20 y 21 de julio en Heller Bar de Fábrica. Habrá degustaciones, gastronomía y música en vivo.
La concentración fue en la sede local de UTHGRA y harán una movilización hasta la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG). Exigen además que se abone el plus por temporada.
"Tengo una pelea más por dar antes del nocaut final. Y acá estoy, a punto de volver, en épocas de reinventarse uno tarde o temprano encuentra una salida", expresó Santiago Rubiolo, el balcarceño que a través de sus redes sociales contó la incertidumbre que vivió durante la cuarentena y cómo espera l