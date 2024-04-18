Relativizan las cifras de caída del consumo de carne
Su titular destacó que la cantidad de carne que se consume es muy buena. Y aseguró que los precios se regulan por el consumo.
Su titular destacó que la cantidad de carne que se consume es muy buena. Y aseguró que los precios se regulan por el consumo.
Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires estuvo en la 102° Exposición de Reproductores Ovinos y llevó adelante una nueva reunión de la Mesa Ovina bonaerense
El histórico mercado ganadero será trasladado a Cañuelas luego de más de un siglo en el barrio de Mataderos.
Son marplatenses e idearon un sistema que se utiliza en todo el país. A partir de gafas de realidad virtual, cualquier cliente puede ver el ganado y su información como si estuviera en el lugar. Conocé como diseñaron este avanzado método que ingresa al campo en el futuro.
La carne, uno de los alimentos más elegidos por los argentinos, sufrió en los últimos días aumentos disparatados viéndose reflejados en la baja de consumo.