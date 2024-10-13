La ONG Gama es la única representante del país en los premios de la Fundación Pilares
Participa junto a otras 64 instituciones de Iberoamérica. Esta distinción reconoce las buenas prácticas.
Participa junto a otras 64 instituciones de Iberoamérica. Esta distinción reconoce las buenas prácticas.
La institución sin fines de lucro que desde hace más de 30 años atiende las necesidades de las personas con Alzheimer u otro tipo de demencia y las de sus familiares, se encuentra ante la necesidad de contar con la colaboración de todos, para poder seguir funcionando. Cristina Álvarez, directora eje
La Ong GAMA, junto con la agencia Amén, realizan una serie de spots con testimonios reales. Además, desde la institución piden donaciones. "Para seguir existiendo, necesitamos colaboración", afirmaron.
El Grupo de Apoyo Mal de Alzheimer y/o Enfermedades Semejantes tuvo que dejar de brindar atención a sus pacientes en las instalaciones por la cuarentena obligatoria. Ahora a través del sistema online continúan brindando acompañamiento pero necesitan colaboraciones para abonar gastos y haberes.
Con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la importancia de la prevención y las evaluaciones de memoria, la Institución Gama realiza distintas actividades. Este sábado, en su sede de Rawson al 3145, harán un screening sin costo a mayores de 60 años.
En una nueva jornada del ya tradicional evento que se lleva a cabo en Espacio Clarín, famosos pintaron a beneficio de instituciones de la ciudad en la Plaza de Arte.