"La vida te puede cambiar": una campaña solidaria para salvar a la ONG GAMA en Mar del Plata

La institución sin fines de lucro que desde hace más de 30 años atiende las necesidades de las personas con Alzheimer u otro tipo de demencia y las de sus familiares, se encuentra ante la necesidad de contar con la colaboración de todos, para poder seguir funcionando. Cristina Álvarez, directora eje