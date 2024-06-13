El boxeo amateur tiene cita este sábado en el Piso de los Deportes
Desde las 20.30 se desarrollarán 10 peleas con dos cinturones en juego como parte de un evento que organiza Villalobo Box. El cronograma de combates.
Desde las 20.30 se desarrollarán 10 peleas con dos cinturones en juego como parte de un evento que organiza Villalobo Box. El cronograma de combates.
Este sábado, el Club Alvarado volverá a tener boxeo en su sede social en un festival que incluirá 12 combates amateurs y un doble fondo profesional. Su organizador, Gabriel Villalobo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
En la velada de Chino Maidana Promotions que se realizó en el Autocine de Benavídez, volvieron al ring en pandemia Romina Sosa con un empate frente a Jazmín Villarino y Facundo Rojas con una derrota por puntos frente a Yoel Peralta.
El entrenador del Club Alvarado, habló sobre el combate que tendrá Facundo Rojas el próximo 13 de noviembre en una velada de Chino Maidana Promotions.