Futbol Profesional

El cambio que planea la AFA para Primera: serían 30 equipos y este año no habría descensos
Serían dos torneos por año, como los viejos Apertura y Clausura, y al estilo Copa de la Liga, con dos zonas de 15, clásicos y playoffs.
Serían dos torneos por año, como los viejos Apertura y Clausura, y al estilo Copa de la Liga, con dos zonas de 15, clásicos y playoffs.
El entrenador Leandro Somoza realizó la práctica de fútbol antes del partido ante Godoy Cruz e introdujo tres modificaciones en el once inicial. Una de ellas sería el debut de Ezequiel Schelotto.