Funerarias: "Hemos pedido reunión con Montenegro y no nos atendió"

Desde el sector continúan reclamando un protocolo de actuación ante muertes por coronavirus y solicitan "una bajada de línea desde Nación, Provincia y Municipio". Además les preocupa cómo abordar a las personas que fallecen en sus casas y no se tiene confirmado si estaban infectadas o no con COVID-1