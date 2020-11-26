Funerarias repudiaron el accionar de tres empleados con el cuerpo de Maradona
Desde la Federación Argentina emitieron un comunicado mostrando su total desacuerdo con las fotografías que se tomaron tres empleados con el cajón abierto de Diego.
Desde la Federación Argentina emitieron un comunicado mostrando su total desacuerdo con las fotografías que se tomaron tres empleados con el cajón abierto de Diego.
Desde el sector continúan reclamando un protocolo de actuación ante muertes por coronavirus y solicitan "una bajada de línea desde Nación, Provincia y Municipio". Además les preocupa cómo abordar a las personas que fallecen en sus casas y no se tiene confirmado si estaban infectadas o no con COVID-1
El lamentable incidente tuvo origen en el retiro del cuerpo de una persona fallecida en un centro asistencial de salud de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, sin que se hubiese informado a sus familiares ni a la empresa fúnebre interviniente, que se encontraba infectada por COVID 19 o sospecha