Argentinos del Sud firmó un convenio con la Fundación PUPI
La entidad marplatense hizo oficial un convenio con la Fundación que preside el ex jugador y capitán de la Selección Argentina, Javier "Pupi" Zanetti.
La entidad marplatense hizo oficial un convenio con la Fundación que preside el ex jugador y capitán de la Selección Argentina, Javier "Pupi" Zanetti.
La coreógrafa Anahí Ramos comenzó con la producción de espectáculos y esta temporada presenta "Frank & Liza, deluxe" y "Bailemos... la Misa Criolla". Lo recaudado con las entradas de ambos shows, será donado para el proyecto "Construyendo un nosotros".