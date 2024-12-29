Presentan dos espectáculos a beneficio de la "Fundación Pupi"

La coreógrafa Anahí Ramos comenzó con la producción de espectáculos y esta temporada presenta "Frank & Liza, deluxe" y "Bailemos... la Misa Criolla". Lo recaudado con las entradas de ambos shows, será donado para el proyecto "Construyendo un nosotros".