Vecinos cortaron la ruta 11 en rechazo de las fumigaciones

Durante la mañana se llevaron a cabo cortes parciales e informativos en los ingresos de Santa Clara , Playa Dorada, Felix U.Camet , Parque Peña en conjunto con Las Dalias , Alto Camet y Parque Camet , zona Norte de Mar del Plata , que en forma pacífica visibilizaron la gran problemática de las fumig