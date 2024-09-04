Vecinos protestaron para que se realice el primer juicio contra fumigadores en Mar del Plata
El juez Pedro Hoof decidirá si lleva a juicio oral a los repsonsables de utilizar agrotóxicos en un establecimiento rural cercano al barrio Félix U. Camet.
El juez Pedro Hoof decidirá si lleva a juicio oral a los repsonsables de utilizar agrotóxicos en un establecimiento rural cercano al barrio Félix U. Camet.
Una Asamblea de vecinos autoconvocados sigue visibilizando la problemática y comentaron que mantuvieron un contacto con el intendente Guillermo Montenegro quien se comprometió a analizar el tema y darles una respuesta en un breve plazo. "Es una lucha que seguiremos dando", manifiestan.
La Asociación Trabajadores del Estado Seccional Mar del Plata denuncia las amenazas que sufrió una trabajadora auxiliar de Educación. El hecho se dio luego de que fotografiara la fumigación de un campo que no respetaba los mil metros de distancia respecto a zonas habitadas, tal como lo establece la
Durante la mañana se llevaron a cabo cortes parciales e informativos en los ingresos de Santa Clara , Playa Dorada, Felix U.Camet , Parque Peña en conjunto con Las Dalias , Alto Camet y Parque Camet , zona Norte de Mar del Plata , que en forma pacífica visibilizaron la gran problemática de las fumig
La preocupación crece entre los habitantes del barrio ante las fumigaciones en dos campos lindantes, que no respetan el mínimo de 1000 metros de distancia de la zona urbana que exige una ordenanza. "Siguen echando veneno todas las noches. No hay voluntad política de hacer cumplir la ley", denuncian