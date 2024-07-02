frío récord

Bufanda y gorro de lana: martes con frío intenso en Mar del Plata
Se espera una mínima de 2 grados con sensación térmica bajo cero en la mañana, con cielo nublado.
Se espera una mínima de 2 grados con sensación térmica bajo cero en la mañana, con cielo nublado.
La semana, marcada por el intenso frío matinal, volverá a mostrar una mínima cercana a los 0 grados. Mejorará algo por la tarde, con 11 de máxima.
-1 grados marcó la sensación térmica en la madrugada. El ingreso de una ola polar ingresó a la Argentina y tiene a varias zonas con nevadas, sobre todo en el extremo sur.
Un jueves marcado por condiciones muy desfavorables y con temperatura bajo 0. Se esperan lluvias y fuertes vientos en Mar del Plata. No se descarta la aparición de copos de nieve en zonas rurales.
Este fenómeno intermedio se configura entre la nieve y el granizo y Miramar fue testigo de las primeras caídas durante la tarde de este viernes.