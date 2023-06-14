Frente de Todos
El apoderado del PJ aseguró que el FdT "cambiará su nombre"
“Los concejales de Montenegro no pudieron explicar el expediente de fotomultas”
"Montenegro debe dar marcha atrás con las imposiciones a los taxistas y ponerse a gestionar"
"El pedido de prórroga de Montenegro esconde un terrible aumento de tasas"
Endurecen los reclamos por la inacción sobre el estado del Minella: "Montenegro lo dejó a la deriva"
El FdT solicitó al Ejecutivo que informe el destino de los fondos para el turismo y la cultura que envió la Provincia
Tras un inicio polémico, Horacio García defendió la gestión en Seguridad tras duros cuestionamientos
El Frente de Todos le pidió explicaciones sobre los hechos de violencia y muertes que se dieron en las últimas horas. El inicio de la comisión estuvo marcado por un cruce entre el presidente Nicolás Lauría y Vilma Baragiola. Duro cuestionamiento sobre el faltante de motos en los playones y el caso d
Dura réplica a Montenegro sobre la seguridad: "Este gobierno está acostumbrado a no hacer las gestiones como corresponde"
Lo afirmó el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, tras lo que fue la conferencia de prensa del Intendente por anuncios en seguridad. "Las respuestas no se dan en una conferencia de prensa, se realizan de manera oficial cuando se piden informes como los que hacemos desde el Concejo Delibera
"Las pymes locales innovadoras son clave para el desarrollo de la ciudad"
La concejala y precandidata a primer concejala del Frente de Todos, Virginia Sívori, visitó una Empresa de Base Tecnológica marplatense que desarrolló una máquina única en el país para facilitar el trabajo rural.
Réplica del oficialismo: "El Frente de Todos se borró en el peor momento de la crisis”
Lo afirmó la concejala y precandidata a renovar su banca por Juntos, Angélica González, tras los dichos del Frente de Todos criticando la posición del intendente Montenegro. "Los actores del sector saben quienes estuvieron y quienes no”, concluyó González.
El Frente de Todos irá en Mar del Plata con una sola boleta
Se resolvió desde la Junta electoral que Manino Iriart no tendrá PASO. Aún se desconoce qué hará el actual director Nacional del Correo Argentino.
Legislativas 2021: "Puede estar la posibilidad, en algunos distritos, de ir a unas PASO"
Lo dijo el dirigente Rodolfo Manino Iriart quien es el actual Director Nacional de Correo Argentino quien mantiene permanente contacto con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Dialogó con Télam, sobre la situación territorial en general, y se potencia su figura como el referente de la Casa Rosada e
Más de 300 mil aplicaciones: "Es importante que quienes no se anotaron hasta ahora lo hagan"
Desde el Frente de Todos celebraron la cantidad de personas ya vacunadas "gracias al enorme operativo que desplegó la Provincia en la ciudad". "Siguen llegando turnos pero es necesario que mucha más gente se anote", remarcaron.
Repudian "bullying político" contra una concejala y tildan de "antidemocrático" al bloque K
Un durísimo cruce se dio en la comisión de Legislación, cuando la Coalición Cívica elevó un Expediente que especificaba un "repudio a los dichos del viceministro de salud Nicolás kreplak".
"Esta Ley propuesta salda una deuda histórica en nuestra ciudad"
El bloque de concejales celebró la aprobación de la Ley iniciada por diputados del Frente de Todos para lograr la recategorización de General Pueyrredon.
Segunda ola: se profundizan las medidas de prevención en el transporte público
Había sido un pedido desde el bloque de concejales del Frente de Todos, en las distintas comisiones en donde se discute el servicio del transporte, de garantizar la ventilación cruzada en las unidades de General Pueyrredon.
Piden explicaciones a Montenegro por la publicidad "sin autorización en la vía pública"
Desde el bloque de concejales del Frente de Todos elevó un pedido de informes solicitando al Intendente que explique una serie de puntos sobre el ploteo y propaganda de la marca de bebidas Gatorade. “Nos preocupa constatar este tipo acciones sin la debida autorización y que son ejecutadas en incumpl