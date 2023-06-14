Tras un inicio polémico, Horacio García defendió la gestión en Seguridad tras duros cuestionamientos

El Frente de Todos le pidió explicaciones sobre los hechos de violencia y muertes que se dieron en las últimas horas. El inicio de la comisión estuvo marcado por un cruce entre el presidente Nicolás Lauría y Vilma Baragiola. Duro cuestionamiento sobre el faltante de motos en los playones y el caso d