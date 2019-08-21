frazadazo
Frazadazo en la Primaria N°78: "Los chicos vienen con gorros y guantes por su vaso de leche"
3 años sin gas: "Son condiciones deplorables, no se puede estudiar"
Otra protesta en la Escuela 20: "Los tiempos del Estado son lamentables"
Escuela de Chapadmalal en estado de alerta
Frazadazo en La Piloto: "La escuela es una heladera"
Estudiantes de la Secundaria 4 reclamaron por calefacción con un "frazadazo"
Realizaron un "frazadazo" por la situación del paraje San Francisco
Después de que finalizara el convenio con Posada del INTI y que implica la pérdida de un parador, desde el movimiento La Dignidad impulsaron una manifestación en las puertas del Municipio para visibilizar "la alarmante situación por el aumento de personas en situación de calle".