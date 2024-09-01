Regreso y victoria para Franco Acosta
"El León" Franco Acosta superó por puntos en fallo unánime a Jorge Ibáñez en su regreso a la actividad luego de casi un año. Además, ganó el balcarceño Emanuel Pérez.
"El León" Franco Acosta superó por puntos en fallo unánime a Jorge Ibáñez en su regreso a la actividad luego de casi un año. Además, ganó el balcarceño Emanuel Pérez.
Franco "El León" Acosta superó el pesaje este viernes para su combate del sábado ante Jorge "Bam Bam" Ibáñez en su regreso al ring luego de casi un año.