Juan Francisco Rago: "Estábamos convencidos de lo que queríamos"
El arquero marplatense, hablo con Marca Deportiva luego de ser el héroe en el enfrentamiento entre Temperley y River.
El arquero marplatense, hablo con Marca Deportiva luego de ser el héroe en el enfrentamiento entre Temperley y River.
El reconocido arquero, que jugó la recordada final por el ascenso frente a Arsenal de Sarandí, palpitó el encuentro de este domingo e hizo un repaso del polémico partido que se jugó hace 27 años en el Estadio San Martín.