Detuvieron a la presunta asesina de Karina Fragoso

Karina Fragoso fue asesinada de un disparo en su rostro cuando bajaba del colectivo en México y Garay. Hoy, la justicia identificó a la autora como una mujer de 26 años con un gran prontuario de robos y uso de armas de fuego. Además, en el 2017 fue investigada por el homicidio de un cardiólogo. En p