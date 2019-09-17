Detuvieron a otra mujer por el asesinato de Fragoso
Se trata de la pareja de la actual detenida. Fue imputada por encubrimiento agravado por brindar información que intentó desviar la investigación.
Se trata de la pareja de la actual detenida. Fue imputada por encubrimiento agravado por brindar información que intentó desviar la investigación.
La detenida tiene 26 años y todavía no prestó declaración. Fue aprehendida en un descampado donde pernoctaba, ubicado en Castelli y Chile, pero los investigadores no descartan que haya otro domicilio donde guarde objetos relevantes para la causa.
Karina Fragoso fue asesinada de un disparo en su rostro cuando bajaba del colectivo en México y Garay. Hoy, la justicia identificó a la autora como una mujer de 26 años con un gran prontuario de robos y uso de armas de fuego. Además, en el 2017 fue investigada por el homicidio de un cardiólogo. En p