The Mandalorian y “Baby Yoda” llegan a la temporada 5 de Fortnite
Los personajes de la serie del universo Star Wars se incorporan tras el espectacular cierre con la explosión de Galactus.
Los personajes de la serie del universo Star Wars se incorporan tras el espectacular cierre con la explosión de Galactus.
La compañía Epic Games, propietaria del videojuego y la plataforma, lo habilitó para vincular mejorar aún más la experiencia de juego.
En la última Fortnite Champion Series Latinoamérica (FNCS) se quedó con el primer puesto y 20 mil dólares en premios.
El "King" o Thiago Lapp, obtuvo el quinto lugar en el Mundial de Fortnite que se disputó en Nueva York. El campeón fue un estadounidense que ganó u$s3 millones.