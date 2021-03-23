foro seguridad

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Cuestionan el convenio del Municipio con CABA
Cambios en la policía: el Foro de Seguridad reclama más recursos para los barrios del sur
Importantes avances para instalar la sede de la comisaría 15ta. sobre la ruta 11
Tras el robo a la maestra, refuerzan la seguridad en Parque Independencia
Apoyo de la CGT y la CTA a los Defensores del Pueblo
ONG´s, Instituciones y víctimas del delito reclamarán por seguridad en Mar del Plata
La Jefatura Departamental se comprometió a reforzar la seguridad en Sierra de los Padres
Un grupo de vecinos y referentes de ese sector del distrito fueron atendidos por Lucio Pintos, mediante una coordinación con el Foro de Seguridad municipal. Pidieron por distintas cuestiones que hacen a la seguridad, dado que en el verano se triplicará la afluencia de personas en ese sector.
"Totó" García y el Foro de Seguridad acordaron conformar una mesa de trabajo
El flamante secretario de Seguridad convocó al Foro de Seguridad a una reunión para escucharlos y coordinar acciones en territorio. También participó el subsecretario de Asuntos de la Comunidad, Franco Luna.
Crimen del ítalo-argentino: reforzarán la seguridad en el barrio y pedirán cámaras de seguridad
A esa conclusión llegaron en la tarde de este lunes un grupo de vecinos del barrio que se reunieron con la cúpula de la policía Departamental encabezada por el comisario Lucio Pintos, y el Foro de Seguridad comunal, que diagramó el encuentro.
Comisión de seguridad: el Concejo Deliberante comienza a discutir el proyecto en Legislación
Luego de algunos intentos, este lunes será tratado el expediente que impulsa el concejal Vito Amalfitano. "Creemos que otras fuerzas nos acompañarán, porque la seguridad es tan prioritaria como la salud para nuestras vecinas y vecinos, y de hecho el proyecto lo gestamos tras escucharlos a ellos, en
Clubes del barrio Las Heras se reunieron con autoridades policiales para reforzar la seguridad
Seis Instituciones socio-deportivas tuvieron un encuentro con el destacamento Parque Hermoso y con el Jefe de zona, a través de un contacto realizado por el Foro de Seguridad municipal que participó de los reclamos llevados adelante en Rufino Inda y Mario Bravo donde confluyen predios deportivos.
La Florida: importantes avances de los vecinos para pedir el "cierre parcial" del barrio
Por Marcelo Marcel Tal como adelantó El Marplatense, vecinos de La Florida se organizaron para reclamar por la inseguridad en esa zona de Mar del Plata y estarán juntando firmas durante dos jornadas para analizar el "cierre parcial" del barrio. Al cabo, presentarán el petitorio al Honorable Concejo
El caso Armayo, la clave para una agenda común del delito entre el Municipio y el Foro de Seguridad
Hace un mes, Gabriel Armayo murió tras ser atacado por 4 hombres en Polonia y Hernandarias. Ese caso fue determinante para unificar los esfuerzos y poner una agenda de trabajo entre los dos organismos.
Vecinos denuncian que "se duplicó la cantidad de hechos delictivos" en la Zona Roja
Lo explicaron desde el Foro de Seguridad y vecinos que viven en los barrios afectados por una problemática que ya fue denunciada ante la Justicia.