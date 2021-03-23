foro seguridad

Comisión de seguridad: el Concejo Deliberante comienza a discutir el proyecto en Legislación

Luego de algunos intentos, este lunes será tratado el expediente que impulsa el concejal Vito Amalfitano. "Creemos que otras fuerzas nos acompañarán, porque la seguridad es tan prioritaria como la salud para nuestras vecinas y vecinos, y de hecho el proyecto lo gestamos tras escucharlos a ellos, en