Ranking Forbes: quiénes son los empresarios argentinos más ricos del mundo
El ranking es encabezado a nivel mundial por Bernaud Arnault, Jeff Bezos y Elon Musk.
El ranking es encabezado a nivel mundial por Bernaud Arnault, Jeff Bezos y Elon Musk.
La revista Forbes ha publicado el ránking de los futbolistas que más dinero ganan al año y quien lidera una vez más es Leo Messi. El rosarino, estrella del Barcelona ocupa el primer puesto por delante de Cristiano Ronaldo, Neymar y Kylian Mbappé.
Tienen una fortuna combinada de US$ 15.000 millones. Enterate quienes son los argentinos con más dinero acumulado.