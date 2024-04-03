Forbes: Lionel Messi alcanzó los 1.000 millones de dólares de ingresos en su carrera

La revista Forbes ha publicado el ránking de los futbolistas que más dinero ganan al año y quien lidera una vez más es Leo Messi. El rosarino, estrella del Barcelona ocupa el primer puesto por delante de Cristiano Ronaldo, Neymar y Kylian Mbappé.