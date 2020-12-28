Food Truck en Plaza España: "Si lo retiran, tendrán que llevarlo con nosotros adentro"

Ante la decisión de la municipalidad de retirar el carro de comidas, su propietaria manifestó que "la situación es desesperante para nosotros, somos una familia marplatense y nos vamos a quedar acá. No somos personas violentas, pero aquí estaremos porque estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo