food truck

Hacienda aprobó el proyecto del "Paseo de food trucks" en Parque Camet
El proyecto fue aprobado en Comisión y será tratado este martes en la última sesión del año del Concejo Deliberante.
El proyecto fue aprobado en Comisión y será tratado este martes en la última sesión del año del Concejo Deliberante.
Desde Inspección General señalaron que "no están permitidos por ordenanza los foodtruck que no sean cárnicos únicamente". En el lugar, están autorizados trailersde ARBA, Anses, el gobierno de Tucumán y un centro cristiano.
Ante la decisión de la municipalidad de retirar el carro de comidas, su propietaria manifestó que "la situación es desesperante para nosotros, somos una familia marplatense y nos vamos a quedar acá. No somos personas violentas, pero aquí estaremos porque estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo