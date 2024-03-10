Mena, Rosas y Saray Pernía sobresalieron en el Torneo “Día de la Mujer”
Los atletas que aún militan en las categorías formativas fueron los grandes animadores del certamen atlético.
Los atletas que aún militan en las categorías formativas fueron los grandes animadores del certamen atlético.
Una vez más, el atletismo pasó por el Estadio Atlético “Justo Román” para la disputa del Torneo “Prof. Daniel Carlos Díaz” que contó no sólo con la lluvia como protagonista, sino también con el propio agasajado presente en el certamen.