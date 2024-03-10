Pérez Lazarte, Levaggi y los velocistas de Ateneo, los destacados del Torneo “Daniel Díaz”

Una vez más, el atletismo pasó por el Estadio Atlético “Justo Román” para la disputa del Torneo “Prof. Daniel Carlos Díaz” que contó no sólo con la lluvia como protagonista, sino también con el propio agasajado presente en el certamen.